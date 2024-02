DÎNER SPECTACLE – LA FAROUCHE CIE & COLLECTIHIHIHIF Salle des fêtes Mont Lozère et Goulet, samedi 27 avril 2024.

Venez nombreux assister au diner spectacle le samedi 27 avril avec la revue « Un soir au cabaret ». Quatre artistes sur scène.

Au menu

Apéritif de bienvenue et ses mises en bouche

Médaillon de foie gras et ses accompagnements

Sauté de canard aux cèp…

Dîner + spectacle 35€ par personne.

Réservation indispensable au 06 64 26 10 48 (places limitées). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes Le Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

L’événement DÎNER SPECTACLE – LA FAROUCHE CIE & COLLECTIHIHIHIF Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2024-02-12 par 48 OT Mont Lozère