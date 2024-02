DÎNER SPECTACLE DE DANSE TAHITIENNE Salle Pierre Mellet Nilvange, samedi 25 mai 2024.

Samedi

Ia ora na ! Tous vos sens vont voyager.

Les Feti’a Polynesia sont heureuses de vous recevoir pour leur dîner spectacle « Tahiti et ses îles », choisissez votre combinaison de menu et laissez vous transporter, tous vos sens seront mis en éveil !

Découvrez la culture tahitienne via sa nourriture, la danse, les chansons et les costumes. Vivez une expérience unique en son genre.

Programme

cocktail de bienvenue, animations enfants, stand bijoux-paréos, spectacle et tombola

Menu (hors boissons)

Entrée: Salade de thon à la Tahitienne ou salade de crudités

Plat: Poulet coco et riz ou curry de légumes et riz

Dessert: Gâteau choco-coco ou poe banane

Thé ou café

Menu enfant(- 12 ans): pâtes bolognaise, gâteau choco coco ou poe bananeTout public

35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:00:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

Salle Pierre Mellet 16 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est

