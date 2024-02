DÎNER NOMADE LES SERRES TROPICALES JEAN MARIE PELT Villers-lès-Nancy, vendredi 24 mai 2024.

Dîner gastronomique « Bienvenue sous les Tropiques »

Le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy est un havre de biodiversité situé au coeur de la ville. Etendu sur 27 hectares, il abrite une vaste collection de plantes, d’arbres et de fleurs, offrant aux visiteurs une immersion dans la nature. Fondé en 1975, le jardin rend hommage au célèbre botanistes Jean-Marie Pelt et propose des espaces thématiques, des serres et des sentiers pittoresques. Entrez dans le merveilleux monde du botanique tropical, ou 12000 espèces tels que les plantes carnivores, aquatiques ou lianes sont réparties dans 2500 m².

Nous vous invitons à une expérience immersive & gustative accompagnée d’un expert pour découvrir les secrets de ces éco-systèmes variés et sensibles. (apéritif dînatoire dans la jungle, dîner végétal au milieu des lignes de légumes de notre maraicher… Les insolites nomades vont vous surprendre cette année ! Nous vous invitons à sortir des sentiers battus le temps d’une soirée).Adultes

70 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24 23:30:00

100 rue du Jardin Botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

