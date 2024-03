Dîner musical Giffaumont-Champaubert, samedi 13 avril 2024.

Dîner musical Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

Les équipes du Comptoir JOA vous proposent de savourer un délicieux moment de détente avec Sweet Mix. Sweet Mix est un subtil mélange de deux univers musicaux totalement complémentaires et de deux artistes très talentueux.

Avec Soraya et Thibaut, partagez une expérience musicale originale et plongez au cœur des plus grands standards de la musique. Pop, Rock, Soul, Jazz, Country ou encore variété française et internationale. Tous les styles seront sublimés par nos deux merveilleux chanteurs et ils vous emmèneront à coup sûr, en voyage à travers les plus grandes chansons de leur répertoire. Pensez à réservez votre table. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-13

6 , rue du Port

Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

L’événement Dîner musical Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne