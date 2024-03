Dîner événementiel sous abri préhistorique Les Eyzies, mardi 30 avril 2024.

Dîner événementiel sous abri préhistorique Les Eyzies Dordogne

Dîner événementiel à Laugerie Haute et conférence conviviale « Néandertal à la mer ». 60€/personne. Réservation obligatoire.

C’est au plus profond de la nuit que brille de plus belle, la lumière ✨!

Marie Calonne a plus d’une étoile dans son sac, pour jeter de la féérie dans vos, pupilles, papilles et dans votre cœur! Un dîner de 150 000 ans se prépare, sur les traces de Néandertal. Il se tiendra sous l’abri préhistorique de Laugerie Haute avec chandelles, brûloirs paléolithiques et conférence conviviale « Néandertal à la mer ».

Au menu Apéritif, amuse bouche lové dans des palourdes.

Cassolette de coques, moules et crevettes à la nage entre poireaux et sa persillade

Saumon cuit dans de l’argile au coeur de la terre, façon paléolithique. Accompagné de ses petits pois, asperges et graminées.

Coquillages gourmands à la crème de citron, mousse au chocolat et pétales de fraises

1/4 de vin, eau, café

60€/personne

Réservation obligatoire 60 60 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 19:30:00

fin : 2024-04-30

Laugerie Haute

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Dîner événementiel sous abri préhistorique Les Eyzies a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère