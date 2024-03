DÎNER DE LA FONTAINE AVEC DOMINIQUE PIERRELÉE Eco Domaine de la Fontaine Pornic, mardi 16 avril 2024.

Les Dîners de La Fontaine sont des dîners conférences qui se déroulent au sein de l’Éco-Domaine La Fontaine, à Pornic.

Le principe du dîner conférence

L’instant de partage débute avec une interview de l’invité autour d’un cocktail. Suivi d’un dîner durant lequel vous serez invités à partager la table d’autres convives pour mieux vous découvrir autour d’un plat et un dessert concoctés avec des produits frais et de saison. Le tout accompagné d’un verre de vin de nos vignes. Durant le dîner vous serez invités à interagir avec notre invité au travers de questions réponses.



L’invité

Le mardi 16 avril, L’Eco-Domaine accueille Dominique Pierrelée

Dominique Pierrelée qui a co-fondé la Société des historiens du Pays de Retz et en est actuellement le président. Un historien incontournable de la région qui lui a valu d’être élu chancelier de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Histoires et gourmandises seront au menu!



C’est son histoire et ses passions qu’il nous invite à partager au cours du prochain Dîner de La Fontaine.



Le tarif

Apéritif et Canapés + Plat et Dessert + Vins du Domaine + Eaux et Cafés 36€ / personne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:45:00

fin : 2024-04-16 21:45:00

Eco Domaine de la Fontaine Chemin des Noëlles

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

