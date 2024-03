DINER DE CONS COMPAGNIE LES ARTHURS Salle Odyssée Durtal, jeudi 18 avril 2024.

La Comédie culte !

Compagnie Les Arthurs

Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle de copains un concours Elire l’homme le plus con possible. Pour cela, ils organisent des dîners de con . Dans ce but, il a fait la connaissance de François Pignon, qu’il pense être un champion toute catégorie et l’invite chez lui pour le tester avant le concours. Ce principe délétère va lui revenir en pleine face. Gaffe après gaffe, François Pignon va démonter sa vie, pleine de faux semblants, de petites lâchetés et de grandes saloperies…

CIE LES ARTHURS

La compagnie est créée en 1990 par Gwénaël Ravaux, Pascal Boursier et Philippe Rolland, comédiens issus du conservatoire d’art dramatique d’Angers. Ils font leurs armes à Paris et en Pays de Loire avant de créer leur propre lieu à Angers en 1994. Leur théâtre de poche, La Comédie , proche d’un public large et varié, est orienté sur la comédie sous toutes ses formes.

Ils y jouent les pièces de Feydeau, du Splendid, de Francis Veber, mais aussi de Yasmina Reza, de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, Xavier Durringer ou encore Woody Allen, en faisant appel à des metteurs en scène confirmés tels que Francis Perrin, Eric Métayer, Jean-Pierre Jacovella, Loïc Méjean ou Patrick Pelloquet.

Tout public

Tarifs 12 € (PT), 6 € (TR sur présentation de justificatif / 18 ans, étudiants, personnes de + 65ans, demandeurs emploi, bénéficiaires RSA, situation de handicap, intermittents du spectacle)

Billetterie https://www.ville-durtal.fr/billetterie/

Renseignements / Réservation au 02 41 76 30 24

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18 22:00:00

Salle Odyssée 23 Rue de Bellevue

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

