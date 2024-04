Dîner-concert, piano et mélodies françaises Yèvre-la-Ville, vendredi 12 avril 2024.

Le restaurant associatif Aux Bons Vivres à Yèvre-le-Châtel, vous convient à un dîner-concert de piano et mélodies françaises avec François Héraud, baryton et Andrés Soler Castano, pianiste.

Grandes tablées à partir de 19h15. .

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Place du Bourg

Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire auxbonsvivres@gmail.com

