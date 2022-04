Dimanches de Caractère : SUR LA ROUTE INSOLITE DU CHAMPAGNE ! Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Dimanches de Caractère : SUR LA ROUTE INSOLITE DU CHAMPAGNE ! Aÿ-Champagne, 2 octobre 2022, Aÿ-Champagne. Dimanches de Caractère : SUR LA ROUTE INSOLITE DU CHAMPAGNE ! Aÿ-Champagne

2022-10-02 14:30:00 – 2022-10-02

Aÿ-Champagne Marne Venez découvrir quelques trésors cachés ou moins cachés au travers d’une visite déambulatoire sur Aÿ-Champagne ! Une ancienne imprimerie d’étiquettes

de Champagne, les essors sur les coteaux, les vignes en foule, une collection de vieux tracteurs viticoles, une distillerie ….

La visite se terminera par une coupe de Champagne accompagnée d’un moelleux champenois.

RV 14h30, Pressoria.

Sur réservation au 03 26 56 92 10. animation@ay-champagne.fr +33 3 26 56 92 10 Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Ville Aÿ-Champagne lieuville Aÿ-Champagne Departement Marne

Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/

Dimanches de Caractère : SUR LA ROUTE INSOLITE DU CHAMPAGNE ! Aÿ-Champagne 2022-10-02 was last modified: by Dimanches de Caractère : SUR LA ROUTE INSOLITE DU CHAMPAGNE ! Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 2 octobre 2022 Aÿ-Champagne Marne

Aÿ-Champagne Marne