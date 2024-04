Dimanche de Caractère reconstruction Écouché-les-Vallées, dimanche 15 septembre 2024.

Dimanche de Caractère reconstruction Écouché-les-Vallées Orne

Écouché, labellisée Petite Cité de Caractère, organisera son Dimanche de caractère le dimanche 15 septembre 2024 à 15 heures.

Les participants déambuleront dans le quartier reconstruit d’Écouché. Ils découvriront les détails architecturaux et patrimoniaux de cette reconstruction, en s’appuyant sur les travaux réalisés par les élèves d’Écouché-les-Vallées et le CAUE. La visite commentée sera suivie d’une dégustation de produits locaux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 15:00:00

fin : 2024-09-15

Mairie

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie mairie@ecouchelesvallees.fr

