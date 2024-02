Dimanche de caractère Eymoutiers, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche de caractère Eymoutiers Haute-Vienne

Découverte du vieux cimetière d’Eymoutiers. Histoire des cimetières pelauds, plaques en porcelaine. Tombes particulières architecture, familles, carré militaire, anecdotes. Visite animée par le Cercle Historique Pelaud et le Pays d’art et d’Histoire de Monts et Barrages. Dégustation de produits locaux (Pelauds, massepains, creusois, cènes, jus de pommes…) en fin de visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:30:00

fin : 2024-04-14

Entrée principale du cimetière

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

