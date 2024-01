DIMANCHE & CIE POULETTE-CREVETTE Messanges, dimanche 7 avril 2024.

DIMANCHE & CIE POULETTE-CREVETTE Messanges Landes

3 séances 10h, 11h & 16h

Théâtre et musique / Dès 18 mois / Durée 30 mn

Dans le cadre de la programmation familiale « Dimanche & Cie !

Une création originale de la Cie La Baleine-cargo

En partenariat avec la commune de Messanges

Poulette Crevette, c’est l’histoire d’une poulette pas comme les autres elle ne parle pas ! Sa maman poule s’inquiète et toute la basse-cour est en émoi ! Une histoire décalée et pleine d’humour, pour parler de différence et de tolérance au sein de la famille. EUR.

Salle des associations

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 10:30:00



