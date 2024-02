Diffusion de « Tous dehors » de la réalisatrice Anne Jochum suivi d’un débat en présence de Florence Creachcadec Médiathèque Plouguerneau, samedi 20 avril 2024.

Médiathèque Plouguerneau Finistère

Tous dehors ! est un documentaire qui propose une immersion dans le monde de l’Enfance par des séquences d’observation de l’enfant dans sa déambulation, son exploration en jeu libre, ses interactions et ses expériences avec le monde du vivant et de la Nature. En alternance à ces séquences, des professionnels alertent sur les enjeux de la construction et du développement de l’enfant, aujourd’hui fragilisés par la sédentarité en intérieur.

Ces nouveaux comportements pourraient en effet sévèrement impacter la santé et le psychisme, et à plus long terme la cohésion sociale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:30:00

fin : 2024-04-20

Médiathèque 5 Rue du Colombier

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne mediatheque@plouguerneau.bzh

