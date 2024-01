Agir pour le vivant Différents lieux du centre-ville Arles, lundi 19 août 2024.

Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2024-08-19

fin : 2024-08-25

Au mois d’août, « Agir pour le Vivant » vise à organiser dans la durée un programme de réflexions et d’expérimentations territoriales afin de repenser la manière avec laquelle l’ensemble du vivant se côtoie et notre façon d’habiter le monde aujourd’hui.

Cette semaine sera rythmée par un programme de débats exigeants, en lien avec l’actualité, associant de multiples regards et points de vue d’intervenants français et internationaux.



Sommes-nous capables de redécouvrir notre insécable lien avec le vivant et faire société autrement ? Telle est la question que nous tenterons d’aborder par le prisme de l’économie, du droit, de la démocratie, de la philosophie, de la littérature tout au long de cette semaine.



Un festival inspirant, ouvert à tous !

Différents lieux du centre-ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



