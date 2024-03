DIEUX QUE NE SUIS-JE ASSISE À L’OMBRE DES FÔRETS Maison Folie Moulins Lille, samedi 20 avril 2024.

DIEUX QUE NE SUIS-JE ASSISE À L’OMBRE DES FÔRETS C’est l’histoire de quatre interprètes qui veulent jouer Phèdre de Jean Racine. Sans jouer Racine mais en étant Racine. Samedi 20 avril, 18h00 Maison Folie Moulins 5/3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T18:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

➡ DIEUX QUE NE SUIS-JE ASSISE À L’OMBRE DES FÔRETS

Cie Claire Sergent

Maison Folie Moulins

Sam. 20 Avril | 18h

5/3 € – dès 12 ans

Réservations conseillées https://my.weezevent.com/dieux-que-ne-suis-je-assise-a-lombre-des-forets-v1

Dans cette forme légère, pensée pour être jouée en itinérance, Maxime Kerzanet s’amuse avec la langue de Racine. Il la coupe, il la remonte, il s’arrête sur un vers, il le transforme en boucle électro et il donne une modernité aux alexandrins de Phèdre.

Dans ce spectacle, on chante, on arrache les pages de commentaires des livres, on oublie les notes explicatives, on écrit sur les murs, on s’arrête sur un alexandrin, on l’écoute, on le fait sien, et on repart en fredonnant tout simplement des mots écrits il y a 346 ans.

—

Texte original écrit par Chloé Brugnon et Maxime Kerzanet d’après Phèdre de Racine.Mise en sceène : Chloé Brugnon. Jeu : Chloé Brugnon et Maxime Kerzanet. Musique : Maxime Kerzanet

SOUTIENS ET PARTENAIRESLe Nouveau Relax, Scène conventionnée de la ville de Chaumont. La Fileuse, Friche artistique, Ville de Reims. Département de Marne. Région Grand Est.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/dieux-que-ne-suis-je-assise-a-lombre-des-forets-v1 »}]

©Cie Claire Sergent