[Stage optimist & funboat] Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Stage optimist & funboat], 17 avril 2023, Dieppe . [Stage optimist & funboat] Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

2023-04-17 14:00:00 – 2023-04-17 16:30:00 Dieppe

Cette semaine devenez un véritable marin ! Grâce à ce stage de navigation en optimist et funboat, vous allez découvrir les bases de la navigation, à manœuvrer un bateau , vous allez prendre l'air de la mer dans une ambiance conviviale ⛵️ Stage ouvert aux enfants de 6 à 13 ans, du 17 au 21 avril de 14h à 16h30 . La navigation se fera sur le bassin de Paris

