[Théâtre] Scènes de violences conjugales Dieppe Scène Nationale Dieppe, 18 avril 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Rachida rencontre Liam. Annie rencontre Pascal. Rachida et Liam sont issus d’un milieu violent et précaire. Annie et Pascal sont en voie de précarisation. Chaque couple de son côté emménage dans un meublé. Petit à petit, la violence conjugale s’installe entre eux.

Qui sont-ils ? Comment se sont-ils rencontrés ? Comment se sontils aimés ? Quand la violence s’est-elle immiscée entre eux ? Physiques, psychologiques, sexuelles, sociales… les violences faites aux femmes revêtent de multiples visages. Le Perdita Ensemble dévoile les premiers et plus petits signes de violence et de domination. Avec eux, nous suivons à la trace le difficile parcours vers la libération des deux héroïnes..

2024-04-18 20:00:00 fin : 2024-04-18 . .

Dieppe Scène Nationale

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Rachida meets Liam. Annie meets Pascal. Rachida and Liam come from a violent and precarious background. Annie and Pascal are in a precarious situation. Each couple moves into their own furnished apartment. Little by little, domestic violence sets in between them.

But who are they? How did they meet? How did they fall in love? When did the violence begin? Physical, psychological, sexual, social? violence against women takes many forms. Le Perdita Ensemble reveals the first and smallest signs of violence and domination. With them, we follow the two heroines’ difficult path to liberation.

Rachida conoce a Liam. Annie conoce a Pascal. Rachida y Liam proceden de un entorno violento y precario. Annie y Pascal se encuentran en una situación precaria. Cada pareja se muda a un apartamento amueblado. Poco a poco, la violencia doméstica se instala entre ellos.

Pero, ¿quiénes son? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? ¿Cuándo empezó la violencia entre ellos? Física, psicológica, sexual, social… la violencia contra las mujeres adopta muchas formas. Le Perdita Ensemble revela los primeros y más pequeños signos de violencia y dominación. Con ellos, seguimos el difícil camino hacia la liberación emprendido por las dos heroínas.

Rachida lernt Liam kennen. Annie lernt Pascal kennen. Rachida und Liam kommen aus einem gewalttätigen und prekären Umfeld. Annie und Pascal sind auf dem Weg zur Prekarisierung. Jedes Paar zieht auf eigene Faust in eine möblierte Wohnung. Nach und nach kommt es zu häuslicher Gewalt zwischen den beiden.

Wer sind die beiden? Wie haben sie sich kennengelernt? Wie haben sie sich geliebt? Wann hat sich die Gewalt zwischen ihnen eingeschlichen? Physische, psychologische, sexuelle und soziale Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Das Perdita Ensemble enthüllt die ersten und kleinsten Anzeichen von Gewalt und Dominanz. Gemeinsam mit ihnen verfolgen wir den schwierigen Weg der beiden Heldinnen zur Befreiung.

