Diaporama Saint Jean de Braye, de Bionne à l’Orbette L’Argonaute Orléans, mardi 9 avril 2024.

Diaporama Saint Jean de Braye, de Bionne à l’Orbette Projection d’un diaporama : « Saint Jean de Braye, de Bionne à l’Orbette ». Mardi 9 avril, 19h00 L’Argonaute Entrée libre et gratuite

Ce diaporama sera présenté par Jean-Jacques Richer, Gérard Creusillet et Yvon Cogulet. Le diaporama sera proposé en suivant la route de Gien depuis le carrefour Combleux/Boigny, voisin du pont de Bionne et en terminant dans le secteur de l’Orbette. Il empruntera l’avenue Pierre et Marie Curie, l’avenue Joseph Soulas, l’avenue Charles Péguy, et enfin la rue du faubourg de Bourgogne.

L’Argonaute 73 Bd Marie Stuart ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

