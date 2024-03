Dianne Reeves Victoria Hall Genève, mardi 9 avril 2024.

Dianne Reeves Dianne Reeves, par sa voix, sa technique vocale, sa sensibilité, son swing, son goût pour la chanson, est sans conteste la meilleure chanteuse de jazz actuelle. Mardi 9 avril, 20h00 Victoria Hall Ticketcorner, T 0900 800 800 (CHF 1.19/min, réseau fixe), La Poste, Manor, CFF, à Genève: Globus, Centre Balexert, La Praille, Fnac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-09T20:00:00+02:00 – 2024-04-09T22:00:00+02:00

Dianne Reeves jazz vocal

John Beasley piano

Romero Lubambo guitare

Reuben Rogers basse

Terreon Gully batterie

Héritière d’une Ella Fitzgerald ou d’une Sarah Vaughan qu’elle admire depuis l’enfance, Dianne Reeves, par sa voix, sa technique vocale, sa sensibilité, son swing, son goût pour la chanson, est sans conteste la meilleure chanteuse de jazz actuelle. Maîtrisant aussi bien les techniques du jazz traditionnel que les sonorités et rythmes brésiliens et africains, sa voix exceptionnelle lui a permis de collaborer avec les musiciens les plus en vue du label Blue Note. Il faut y ajouter son charme et son sens de la scène. Le quatuor qui l’accompagne – Romero Lubambo/guitare, John Beasley/piano, Reuben Rogers/basse et Terreon Gully/batterie – est à la fois efficace et stimulant. Dianne Reeves au Victoria Hall: un événement à ne pas rater.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ticketcorner.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

DR