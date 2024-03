Devenir Courbet Musée Courbet Ornans, samedi 14 décembre 2024.

Devenir Courbet Musée Courbet Ornans Doubs

Présentant un corpus d’œuvres de la jeunesse du peintre souhaité le plus exhaustif possible, des premières années à Ornans jusqu’en 1844, date de son premier tableau accepté au Salon, en passant par ses années bisontines et parisiennes, fruit d’importantes recherches, l’exposition Devenir Courbet entend revenir sur les différents moments de la jeunesse méconnue de Gustave Courbet, sa formation, ses cercles de sociabilité, sa culture visuelle, etc. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 10:00:00

fin : 2025-04-20 12:00:00

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

L’événement Devenir Courbet Ornans a été mis à jour le 2024-03-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON