Deuxième atelier de présentation : appel à projets « Création et modernisation des installations de tri et de valorisation de déchets »

Conseil Régional d'Île-de-France
Saint-Ouen-sur-Seine, mardi 21 mai 2024.

Mardi 21 mai, 09h00
Conseil Régional d'Île-de-France
Sur inscription (un lien pour le présentiel et un lien pour le distanciel)

Dans le cadre de l’appel à projets FEDER pour la création et modernisation des installations de tri et de valorisation des déchets, la Région Île-de-France organise un deuxième atelier le 21 mai 2024.

10 À 12 MILLIONS D’EUROS POUR LA VALORISATION DES DÉCHETS

L’appel à projet est ouvert jusqu’au 27 juin 2024 et vise à renforcer l’économie circulaire en améliorant le traitement des déchets via la création ou l’adaptation d’infrastructures dédiées au tri, au recyclage et/ou au réemploi.

Les actions éligibles sont :

soutien à la création et l’adaptation de centres de tri de collectes sélectives des emballages et papiers graphiques des ménages.

soutien à la création ou la modernisation d’installations destinées au réemploi et à la valorisation des autres flux de déchets.

DEUXIÈME ATELIER DE PRÉSENTATION DE L’APPEL À PROJETS LE 21 MAI 2024

Un deuxième atelier de présentation de l’appel à projets est organisé le 21 mai 2024 de 9h à 12h30. Les places sont limitées à 35 inscrits pour une participation au sein des locaux de la Région Île-de-France. Un lien d’inscription est également accessible pour les personnes souhaitant suivre l’atelier à distance via Teams.

