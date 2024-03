Deux pieds dans l’herbe Camping de Bains-sur-Oust, l’Île-aux-Pies Bains-sur-Oust, samedi 6 juillet 2024.

Deux pieds dans l’herbe dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 juillet – 17 août Camping de Bains-sur-Oust, l’Île-aux-Pies à partir de 432€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T00:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-17T00:00:00+02:00 – 2024-08-17T23:58:00+02:00

Des vacances pas comme les autres, au cœur d’une perle rare de la Bretagne, l’Île-aux-Pies !

Au sein d’une vallée classée Grand Site Naturel, l’Île-aux-Pies offre un cadre spectaculaire. Les falaises de granit se dressent des deux côtés du rivage, offrant de nombreux loisirs de pleine nature : canoë, sorties à pied, observation des insectes… Les chemins de halage et les sentiers permettent de découvrir l’environnement et d’observer la nature à petits pas. Rattachée à la commune de Bains-sur-Oust, l’Île-aux-Pies est un endroit protégé du bruit et de la circulation !

Les enfants sont hébergés au camping municipal de l’Île-aux-Pies. Il offre un espace spécialement aménagé pour l’accueil des groupes avec des sanitaires réservés. Notre groupe occupera un emplacement à l’écart des campeurs particuliers, avec vue sur la rivière. Des arbres et des haies assurent ombrage et tranquillité pour profiter pleinement des animations offertes sur le camp.

À l’Île-aux-Pies, tu pourras choisir tes activités. Il sera possible de participer à une balade en canoë afin de découvrir toutes les richesses de la faune et de la flore ou apprendre à te déplacer entre les arbres en essayant les parcours d’accrobranche.

Tu t’entraîneras également à la fabrication de petits aménagements en bois pour agrémenter ton camp, en utilisant des branches et le matériel à disposition. Et bien sûr, tu réaliseras des cabanes que tu pourras améliorer de jour en jour. A l’intérieur du camp, nous avons installé des tentes d’activités. Tu pourras y faire du bricolage mais aussi créer un petit spectacle de marionnettes ou faire des activités manuelles comme de la peinture. Ce seront tes vacances, donc c’est toi qui décideras de tes activités chaque jour !

Lors du séjour, tu vas dormir sous des tentes et tu vas aider le groupe à faire le repas. Pour la cuisine, nous utiliserons autant que possible des produits locaux ou bio.

Nous ferons attention à la nature pour la respecter au maximum.

Du dim 7 juillet au sam 13 juillet 2024 7 jours 432€

Du dim 14 juillet au sam 20 juillet 2024 7 jours 432€

Du dim 21 juillet au sam 27 juillet 2024 7 jours 432€

Du dim 28 juillet au sam 3 août 2024 7 jours 432€

Du dim 4 août au sam 10 août 2024 7 jours 432€

Du dim 11 août au sam 17 août 2024 7 jours 432€

Camping de Bains-sur-Oust, l’Île-aux-Pies Île-aux-Pies Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.wakanga.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 09 12 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@wakanga.org »}]

nature jeux collectifs