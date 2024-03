Détour de Babel Emmanuelle Touly & Fabien Packo Troyes, vendredi 19 avril 2024.

Ce duo réunissant Emmanuelle Touly au violon et alto et Fabien Packo à l’accordéon et au bandonéon, revient avec un programme inédit !

Le duo explore les frontières entre les genres populaire et savant, et les cultures de différents pays. Cette soirée rendra hommage au tango, de Carlos Gardel au Nuevo Tango d’Astor Piazzolla, qui fut l’artisan du renouveau de cette musique.



A propos des artistes :



Emmanuelle Touly

Après des études de violon et d’art dramatique au Conservatoire National de Région de Besançon, elle obtient un 1er prix d’alto et un 1er prix de musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle se consacre durant plusieurs années à la musique contemporaine, au théâtre musical, à la musique de scène et aux ciné-concerts.

Elle travaille au sein de nombreux orchestres, notamment l’Orchestre des Pays de Savoie dont elle est titulaire pendant 2 ans, mais aussi l’Orchestre de Tours-Région Centre, l’Orchestre Symphonique de l’Aube…

Co-fondatrice de 2 trios de musique classique, Hadaly et Nymphéa, elle s’oriente ensuite plus spécifiquement vers les musiques du monde et les musiques actuelles (duo Détour de Babel, quartet de tango Abrazado, quintet Dawn Strings Project). Attirée toujours davantage par le théâtre, elle est musicienne et comédienne pour Ville en Lumières, mais également dans des créations du Théâtre Populaire de Champagne, notamment La petite histoire, dont elle conçoit la musique de scène. Directrice artistique de l’association l’Aube Musagète, elle continue d’explorer les liens entre musique, littérature, et théâtre. Après une première création, Lachrymae, en 2017, elle prépare son second spectacle, La France coupée en deux, pour 2020.



Fabien Packo

Accordéoniste de formation, il a étudié à Paris avec Armand Lassagne, ainsi que Frédéric Guérouet. Il reçoit aussi les encouragements de Marcel Azzola. Il y obtient un 1er Prix, ainsi qu’en formation musicale et en écriture. Il remporte le Concours national Hohner trois années consécutives, en 1990, 1991 et 1992.

Il se passionne ensuite pour le tango et son instrument emblématique, le bandonéon, qui est cousin de l’accordéon. C’est encore Armand Lassagne qui le guide sur cette voie.

Fabien Packo est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur d’accordéon, ainsi que d’un 1er prix d’écriture/contrepoint, et de formation musicale. Il enseigne à Saint-André-Les-Vergers. Ses activités musicales sont aujourd’hui orientées vers le jazz (Fabien PACKO Quartet, La Belle Equipe, Trio Avril), le tango (Trio Couleurs Tango, Abrazado Tango Quartet), mais aussi vers la chanson, en tant qu’accompagnateur A l’arrière des berlines, Octopus… Il a ponctuellement accompagné sur scène Claude Nougaro, Maurane, Catherine Lara, Charles Aznavour (TF1). Il a interprété le concerto pour bandonéon et orchestre Aconcagua de Piazzolla à Cologne (Allemagne), et s’est produit salle Pleyel pour un hommage à Pierre Boulez, invité par l’Orchestre de Paris. Récemment, il a interprété le concerto pour accordéon et guitare de Boris Gaquere, en compagnie de Sébastien Vachez, dans le cadre du festival de Sedan (2021). 12 12 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Temple Protestant

Troyes 10000 Aube Grand Est

