DETENUS A TOUT PRIX KEZACO CAFE – THEATRE Macon, jeudi 25 avril 2024.

On ne choisit pas sa famille… Encore moins son compagnon de cellule !Eddy, gangster amateur et rappeur pitoyable et Max, grand enfant bourré de TOC toujours accompagné de sa peluche, ont tout fait pour être incarcérés. Tout les oppose et pourtant ils vont devoir cohabiter dans cette cellule de 6m2 ou tout semble être possible… Entre mensonges, absurdités et rumeurs ambiguës, la nouvelle comédie explosive de la compagnie du Bistanclac vous propose de vous évader le temps d’1h15 dans ce huis clos drôle et surprenant !Auteur : Thomas Giraud et Valérian Moutawe Artistes : Thomas Giraud, Valérian Moutawe Metteur en scène : Lucie Cottard, Mehdi Benyahia

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71