Destination Océanique-Croq’Vacances Centre Nautique Ile-Tudy Île-Tudy, dimanche 14 juillet 2024.

Destination Océanique-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet Centre Nautique Ile-Tudy 569 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T19:00:00+02:00

Le capitaine du centre nautique de l’Ile-Tudy te donne rendez-vous pour larguer les amarres en plein coeur du Finistère Sud.

À bord de ton catamaran tu t’initieras aux pratiques de la voile. Tu pourras vivre des sensations uniques sur l’eau. Au cours des deux séances sur les flots, ton «skipper» Breveté d’État te transmettra toutes les techniques pour embarquer, manœuvrer, louvoyer, virer de bord, naviguer contre le vent et piquer quelques pointes de vitesse.

Ta fabuleuse expédition à l’Île-Tudy se traduira aussi par des activités diverses et variées : baignades à l’océan, jeux sur la plage, pêche à pied dans les mares et sur les rochers du littoral, avant de réaliser un aquarium de mer.

Une séance tonique de bouée tractée viendra s’ajouter à ce programme «marin», de quoi devenir un matelot confirmé en fin de semaine. Mais ce n’est pas tout, l’équipe d’animation prévoit une multitude de jeux et une houle de rires et d’amusements en perspective.

Le temps d’une soirée, tes animateurs se transformeront en crêpiers et te concocteront les véritables crêpes bretonnes. Une colonie de vacances tonique dans le cadre idyllique de l’Île-Tudy t’attend !

Centre Nautique Ile-Tudy 1 rue des Mousses 29980 Île-Tudy Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

