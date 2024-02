Destination Jeux 2024 Saint-Palais-sur-Mer, samedi 30 mars 2024.

Destination Jeux 2024 Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

En amont de la semaine olympique et paralympique venez participer à des initiations sportives et à des ateliers ludiques mais aussi assister à des démonstrations et découvrir les valeurs de l’olympisme.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Plage du Bureau

Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Destination Jeux 2024 Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-27 par Destination Royan Atlantique