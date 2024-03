Dessiner les fleurs et les arbres avec l’illustratrice Claire Le Men Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, dimanche 9 juin 2024.

Dessiner les fleurs et les arbres avec l’illustratrice Claire Le Men Découvrez la magie de la nature à travers les yeux et le crayon de l’illustratrice Claire Le Men lors d’une journée enchantée au Jardin Botanique. Dimanche 9 juin, 14h00 Conservatoire et Jardin botaniques Famille Chf 15,00 (accompagnants et enfants) et enfant dès 6 ans Chf 5,00

Début : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T15:00:00+02:00

À l’occasion d’une déambulation dans le Jardin Botanique, les enfants sont invités à observer et dessiner les végétaux. Une approche ludique et originale qui plongera petits et grands dans le monde monstrueusement merveilleux des fleurs !

À partir de 6 ans. N’oublie pas de prévoir un chapeau et une gourde d’eau !

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00

Claire Le Men