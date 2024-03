Dessiner au musée Musées de l’empéri de salon et de la crau Salon-de-Provence, samedi 18 mai 2024.

Dessiner au musée Après une visite ludique des salles Théodore Jourdan, les participants sont invités avec une plasticienne à réaliser des croquis devant les œuvres. Samedi 18 mai, 19h15 Musées de l’empéri de salon et de la crau Sur rendez-vous, Places limitées

Après une visite ludique des salles Théodore Jourdan, les participants sont invités avec une plasticienne à réaliser des croquis devant les œuvres.

(sur rendez vous, places limitées à 10 participants)

Matériel fourni

Musées de l'empéri de salon et de la crau Montée du Puech, Salon-de-Provence, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'azur Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Propriété du Musée de l'Armée (Hôtel National des Invalides) depuis 1967, géré par la ville de Salon de Provence, le musée de l'Empéri est l'une des premières collections publiques d'uniformes, d'armes et d'équipements militaires français au monde.

©Salon de Provence