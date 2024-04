Des vélos dans la ville Médiathèque Louise Michel Allonnes, mercredi 17 avril 2024.

Exposition photographique de l’équipe de prévention spécialisée Inalta et de Pascal Drouard. Un atelier de réparation vélos pour les jeunes se tiendra les mercredis 17 et 24 avril et le samedi 4 mai de 14h à 17h devant l’entrée de la médiathèque Louise-Michel. Entrée libre. .

Début : 2024-04-17 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Médiathèque Louise Michel 60 Avenue Charles de Gaulle

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

