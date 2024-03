Des troubadours au Château de Ventadour Moustier-Ventadour, mardi 23 avril 2024.

Pourquoi parle-t-on de Troubadours à Ventadour? Découvrez les liens entre le Château et les Troubadours, ces poètes occitans du Limousin au Moyen-Âge.

Visite thématique animé par le Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

Tarifs 5€ /adulte et 3 €/de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23 16:30:00

Rue du Château

Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-ventadour.fr

