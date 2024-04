DES POLLINISATEURS A L’ASSIETTE Olargues, mercredi 14 août 2024.

DES POLLINISATEURS A L’ASSIETTE Olargues Hérault

Gratuit à partir de 6 ans

De 9h30 à 12h30

Des ateliers de découverte, ludiques, à la rencontre du monde fascinant des fleurs et des pollinisateurs et de leurs rôles essentiels pour une alimentation durable.

Animation par Millefeuilles et Pic’Assiette

Lieu de rdv Parc Claude Leenhardt 43.654565, 3.889399

Cette animation vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec l’Association KERMIT dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14

fin : 2024-08-14

Olargues 34390 Hérault Occitanie ass.kermit@gmail.com

L’événement DES POLLINISATEURS A L’ASSIETTE Olargues a été mis à jour le 2024-04-08 par RESTINCLIERES