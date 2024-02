Des lendemains qui chantent Arhios / Montagne rouge Tulle, jeudi 22 février 2024.

Des lendemains qui chantent Arhios / Montagne rouge Tulle Corrèze

Arhios La nouvelle vague des musiques aventureuses n’en finit plus de déferler et peut se targuer de compter Arhios parmi ses surfeurs ! Avec son dernier album Miscible , le trio rennais prouvera à qui veut bien l’entendre son affranchissement des faciles étiquettes post et math rock, accolées à son premier EP Arhios (2018) ou sa création live Baïne (2022, réalisée par Mathieu Ezan). L’heure est à l’affirmation d’un son et d’une approche qui rivalisent de singularité

Montagne rouge Quelque part entre du compost rock et du kraut conscient, Montagne Rouge distille des takatakata et des toupatoutoupa acides et pas que. Les trois roujos portent tous des chemises, sauf un, et bien qu’ils se déploient dans la sphère des musiques actuelles amplifiées leur musique n’est pas comparable à celle de Gâtechien ou de Nick Wheeldon. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 18:00:00

fin : 2024-02-22

Avenue du Lieutenant Colonel Farot

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine question@dlqc.org

L’événement Des lendemains qui chantent Arhios / Montagne rouge Tulle a été mis à jour le 2024-02-09 par Corrèze Tourisme