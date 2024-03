Des images satellites pour identifier les forêts à protéger en priorité Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, mardi 2 avril 2024.

Des images satellites pour identifier les forêts à protéger en priorité Plongez dans les coulisses de la préservation des forêts tropicales de Madagascar : apprenez comment les forêts sont choisies et l’importance capitale des images satellites dans ce processus Mardi 2 avril, 12h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T12:30:00+02:00 – 2024-04-02T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T12:30:00+02:00 – 2024-04-02T13:30:00+02:00

Les chercheur·euse·s de terrain s’appuient sur une multitude de diverses techniques pour améliorer leurs connaissances de l’environnement et des espèces qu’ils étudient. L’imagerie satellite en fait partie. Découvrez comment cet outil est indispensable pour identifier les forêts menacées de Madagascar.

Les mardis de 12h30 à 13h30 ou dorénavant aussi en fin de journée de 17h30 à 18h30 (NOUVEAU!), découvrez la richesse de nos collections et de nos projets de recherche lors des Variations botaniques, nos traditionnelles visites guidées en compagnie de nos expert·e·s (botaniste, conservateur·trice, horticulteur·trice ou chercheur·euse).

Consulter le programme complet de nos activités

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 +41 22 418 51 00 http://www.cjb-geneve.ch [{« type »: « email », « value »: « visites.cjb@ville-ge.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « 0224185100 »}] [{« link »: « https://www.cjbg.ch/agenda »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/conservatoire-jardin-botaniques/

Alessandra Havinga | CJBG