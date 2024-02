Des guêpes dans le réacteur La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse, jeudi 25 avril 2024.

Des guêpes dans le réacteur Projection-rencontre autour des luttes et la place des femmes dans les mouvements de contestation, à partir d’archives des mouvements de lutte écologiques du bassin rhénan filmées par Solange Fernex. Jeudi 25 avril, 18h00 La Kunsthalle Mulhouse

Au cours des années 1970, des formes de désobéissance civile se sont déployées en réaction à des projets industriels chimiques et nucléaires massifs sur les rives du Rhin. Dans ce contexte a eu lieu à Marckolsheim, la première occupation de site de l’histoire française. A travers ces images apparaît peu à peu le rôle important des femmes dans ces luttes, tantôt gardiennes des sites la journée, tantôt lanceuses d’alerte sur les dangers de la radioactivité.

Ces différents rôles seront l’objet de la table-ronde qui suivra la projection, réunissant des personnalités militantes de différents champs (politique, écologique, artistique, féministe).

Marie-Reine Haug : éducatrice spécialisée, présidente d’APPONA (Association pour la Promotion des Populations Nomades d’Alsace)

Raymond Schirmer, Membre du MIR (Mouvement International de la Réconciliation), du MAN (Mouvement pour une Alternative Non-Violente) et d’EELV

Hilary Galbreaith, artiste

Isabelle Cambourakis, enseignante, éditrice et chercheuse indépendante, travaille sur la sociohistoire des luttes et des mouvements sociaux

Modération : Géraldine Gourbe

En partenariat avec MIRA (Mémoire des Images Réanimées d’Alsace).

Entrée libre et gratuite

En dialogue avec l’exposition présentée à La Kunsthalle Mulhouse, une série de temps forts prolonge la recherche menée autour de Power Up, imaginaires techniques et utopies sociales et fait le lien avec une sélection d’œuvres présentées dans l’exposition.

Alliant temps de conférences, de projections et de performances, ces moments publics seront l’occasion d’aborder plus en détails certains regards posés sur le territoire, étudiés au prisme des questions énergétiques soulevées par les commissaires.

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

1974-75 : occupation de chantier victorieuse à Marckolsheim (usine C.W.M. de production de stéarates de plomb) © photo : Meinrad Schworer