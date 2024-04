DES EXPOSITIONS : L’Horizon des événements, fragments d’une constellation Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux, samedi 18 mai 2024.

« L'Horizon des événements, fragments d'une constellation » jusqu'au 19 mai présentée par Christine Jean, invitée d'honneur du festival Expoésie 2024. Samedi 18 mai, 19h00 Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord

« L’Horizon des événements, fragments d’une constellation » jusqu’au 19 mai présentée par Christine Jean, invitée d’honneur du festival Expoésie 2024.

« Cette exposition intitulée L’Horizon des événements, fragments d’une constellation est le premier épisode d’une recherche au long cours. En astrophysique, l’horizon des événements désigne la frontière d’un trou noir. Avec l’expérience de l’art, cet horizon est pour moi une projection possible liée à l’histoire humaine intime et collective. Il s’agit ici de tisser des liens entre un ensemble d’éléments apparemment disparates qui deviennent autant de fragments : des œuvres achevées, des carnets de recherche, des photos ou vidéos. Entre ces fragments, pas de ligne droite, mais un chemin qui dévie parfois au gré du hasard et de la chance, avec l’intention affirmée de capter et d’explorer des forces matérielles liées à celles de l’imaginaire, du désir ou du rêve. Mes carnets de bord en sont devenus le moteur, image et écrit enchevêtrés. Quand on peint, les mots sont ailleurs, dans les commentaires, les cartels, dans l’après, mais intégrés au pictural que deviennent-ils ? » Christine JEAN.

Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux

