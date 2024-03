Des êtres de nature Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, mercredi 12 juin 2024.

Des êtres de nature Atelier végétal Mercredi 12 juin, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-12T14:00:00+02:00 – 2024-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-12T14:00:00+02:00 – 2024-06-12T16:00:00+02:00

Atelier végétal avec Sylvain Trabut, artiste végétal en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Donne libre cours à ta créativité et fabrique un petit personnage avec ce que t’offre la nature. Sylvain Trabut partage ses secrets de fabrication et te présente son art qu’il qualifie de « Land art de poche ». Tu pourras repartir avec ta création unique !

Suivi d’une séance de dédicace de son livre « Le Land Art de poche : des êtres de nature » paru aux éditions Palette.

À partir de 7 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite