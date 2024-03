Des concepts aux applications : les deux révolutions quantiques Auditorium Rennes, mardi 2 avril 2024.

Du 2024-04-02 20:30 au 2024-04-02 22:30.

De l’information à la métrologie, en passant par les ordinateurs quantiques, retour sur les deux révolutions quantiques, dont les applications sont utilisées dans diverses technologies en cours de développement. Avec Alain Aspect, professeur à l’Institut d’Optique-Université Paris-Saclay et à l’École polytechnique, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies, prix Nobel de Physique 2022 (avec John Clauser et Anton Zeilinger).

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine