« Des centaines de variétés de roses enlacées dans les arbres… » Promenade libre et facile sur terrain plat et sécurisé pour les enfants, à l’écart de la route, parmi les rosiers en fleurs (plus de 700 variétés) et les arbres fruitiers (200) cultivés sans engrais … 31 mai – 2 juin Roseraie des Pommiers Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Promenade libre et facile sur terrain plat et sécurisé pour les enfants, à l’écart de la route, parmi les rosiers en fleurs (plus de 700 variétés) et les arbres fruitiers (200) cultivés sans engrais ni aucun traitement sur un hectare. (Restauration possible de préférence sur réservation au 06 46 86 07 16)

Roseraie des Pommiers 230 Rue Fontaine des Pommiers, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ruoms 07120 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 46 86 07 16 http://www.roseraie-de-berty.com Jardin privé d’1 hectare, créé en 2004 par Eléonore Cruse et intégré dans le paysage agricole. Collection mêlant variétés anciennes fruitières à 700 variétés anciennes de roses et autres rosacées, clématites, bulbes et pivoines. Le jardin, conçu pour ne recevoir qu’un entretien minimum, allie l’utile à l’esthétique. A 200m de la rue commerçante, itinéraire sur demande, grand parking.

© Eléonore Cruse