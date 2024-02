Des bottes et 1 épuisette pour une pêche des petites bêtes du ruisseau Mairie Mézidon Vallée d’Auge, mardi 20 août 2024.

Des bottes et 1 épuisette pour une pêche des petites bêtes du ruisseau Mairie Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau. Nous pourrons observer à l’aide d’outils les nombreux insectes aquatiques, peut-être aussi quelques poissons comme le chabot. A chacun sa technique pour se dissimuler et vivre dans l’eau, il suffit d’ouvrir l’œil.

(1km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 14:30:00

fin : 2024-08-20 16:30:00

Mairie Le Mesnil-Mauger

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr

