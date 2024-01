Des bâches et du son à La Gare 126 Les Bordes, samedi 25 mai 2024.

Début : Samedi 2024-05-25 19:30:00

fin : 2024-05-25

– par la Gare 126 –

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully

A 19h30 : « Hector ou rien » : Il arrive en traînant des pieds, grogne contre un câble qui fait des nœuds et trébuche sur ses textes. Hector a décidé de monter seul sur scène et il ne le regrette pas. Car entre ses histoires et quelques mensonges maladroits, il a trouvé le prétexte parfait pour chanter quelques chansons drôles et vibrantes, où le texte est au premier plan.

A 21h : « Les fils du facteur » : La scène est le terrain de jeu préféré de ces compères ! Le groupe enchaîne avec dextérité les mélodies contagieuses tandis que l’interprétation vocale rayonne de sincérité, à la manière des grands chansonniers. Curiosité, rire et ivresse vous sont offerts pour une expérience (d)étonnante !

Route de Sully

Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire lagare126@gmail.com



