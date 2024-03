Dérailleurs Campus – Atelier itinérant d’aide à la réparation Campus 2 – RU Côte de Nacre Caen, mercredi 17 avril 2024.

Dérailleurs Campus – Atelier itinérant d’aide à la réparation Troisième atelier d’aide à la réparation de Dérailleurs Campus. Il aura lieu mercredi 17 avril de 11h30 à 13h30 devant le Restaurant Universitaire Côte de Nacre sur le campus 2 ! Mercredi 17 avril, 11h30 Campus 2 – RU Côte de Nacre Gratuit sans inscription

gRATUIT – Troisième atelier d’aide à la réparation de Dérailleurs Campus. Il aura lieu mercredi 17 avril de 11h30 à 13h30 devant le Restaurant Universitaire Côte de Nacre sur le campus 2 ! Viens avec ton vélo pour qu’on t’aide à l’entretenir et le réparer ! Tu peux aussi juste passer nous dire bonjour et discuter ! On vous prépare plein de conseils en mécanique et sécurité à vélo !

Campus 2 – RU Côte de Nacre Rue Pierre et Marie Curie Caen Caen 14000 Calvados Normandie