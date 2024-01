COURIR À PORNIC Départ Quai l’Herminier Pornic, dimanche 21 juillet 2024.

Pornic Loire-Atlantique

La célèbre course de Pornic!

La course à pied est organisée depuis 1995 sous la responsabilité du CJAC Côte de Jade Athlétic Club, également organisateur des Foulées Michéloises (Août), du Trail de la Côte de Jade (novembre).

Le nouveau parcours, inauguré en 2015, qui a été plébiscité, est complètement identique: un passage remarquable dans la Ria, et 3 fois la montée de la rue de la Source, ce qui fera une distance totale d’environ 10,600 km (pour un dénivelé total de 141 m..!).

Trois courses au programme:



-10,6 km (départ 9h30) – Cadets à Masters – parcours identique depuis 2015…un conseil, entrainez-vous en côtes !!! (dénivelé +141m…)

Attention, le départ se situe devant le jardinet, à 200m de la ligne d’arrivée..

– 3 km (départ 10H45) – Benjamins et minimes, filles et garçons une boucle

– 1,5 km (départ 11H15) Galopades pour les enfants nés de 2012 à 2016, voire plus jeunes si accompagnés d’un parent. La galopade se déroule le long du quai l’Herminier. sous la responsabilité des parents, pas de classement, pas d’autorisation parentale.

Une équipe motivée, une démarche de Développement Durable et comme les années passées…



Départ Quai l’Herminier

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire courirapornir@gmail.com.



