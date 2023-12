Trail de l’Estuaire de la Dives Départ des halles médiévales Dives-sur-Mer, 14 avril 2024 09:30, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

Avis aux sportifs, le plus grand trail de la Côte Fleurie est de retour ! Cinq parcours vous sont proposés : la randonnée libre, la randonnée marche nordique et le trail des Halles Médiévales (10 km pour les 3) au départ de Dives-sur-Mer, le trail des 100 marches (16 km) et le trail de la Corniche (26 km) au départ de Cabourg.

Départs :

– randonnée marche nordique et randonnée libre : départ 10h40 des halles médiévales de Dives-sur-Mer.

– trail des Halles Médiévales : départ 10h30 des halles médiévales de Dives-sur-Mer.

– trail des 100 marches : départ à 9h45 de la plage de Cabourg, face à Sweet Home.

– trail de la Corniche : départ à 9h30 de la plage de Cabourg, face à Sweet Home.

Tous les parcours sont chronométrés sauf la randonnée libre.

Inscription au plus trad le 10 avril sur le site internet Klikego : https://www.klikego.com/inscription/trail-de-lestuaire-de-la-dives-2024/running-course-a-pied-marche-nordique/1513463752760-12.

Retrait des dossards le samedi 13 avril de 15h à 18h30 et le dimanche 14 avril de 7h30 à 10h30 sous les halles médiévales de Dives-sur-Mer, sur présentation d’une pièce d’identité.

Des navettes sont mises en place au départ de Dives-sur-Mer pour vous emmener au point de départ de Cabourg. Dernières navettes : 9h pour le trail de la Corniche et 9h15 pour le trail des 100 marches.

Buvette sur place avec possibilité de panier-repas, gobelet à prévoir pour les ravitaillements..

2024-04-14 09:30:00 fin : 2024-04-14 . .

Départ des halles médiévales Rue Paul Canta

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



The Côte Fleurie’s biggest trail is back! Five trails are on offer: the free trail, the Nordic walking trail and the Halles Médiévales trail (10 km for all 3) starting from Dives-sur-Mer, the 100 steps trail (16 km) and the Corniche trail (26 km) starting from Cabourg.

Departures:

– nordic walking and free hiking: 10:40 am departure from the Halles Médiévales in Dives-sur-Mer.

– halles Médiévales trail: 10:30 am departure from the Halles Médiévales in Dives-sur-Mer.

– trail des 100 marches: starts at 9:45 am from Cabourg beach, opposite Sweet Home.

– trail de la Corniche: starts at 9:30 am from Cabourg beach, opposite Sweet Home.

All trails are timed except the free trail.

Registration by April 10 at the latest on the Klikego website: https://www.klikego.com/inscription/trail-de-lestuaire-de-la-dives-2024/running-course-a-pied-marche-nordique/1513463752760-12.

Pick-up of race numbers on Saturday, April 13 from 3:00 pm to 6:30 pm and on Sunday, April 14 from 7:30 am to 10:30 am at the Halles Médiévales in Dives-sur-Mer, on presentation of proof of identity.

Shuttles depart from Dives-sur-Mer to take you to the starting point in Cabourg. Last shuttles: 9 a.m. for the Trail de la Corniche and 9.15 a.m. for the Trail des 100 Marches.

On-site refreshment bar with packed lunches available, please bring a cup for refreshments.

Aficionados al deporte, ¡vuelve el mayor sendero de la Costa Flamenca! Hay cinco recorridos para elegir: el sendero libre, el sendero de marcha nórdica y el sendero de las Halles Médiévales (10 km para los tres) con salida en Dives-sur-Mer, el sendero de los 100 pasos (16 km) y el sendero de la Corniche (26 km) con salida en Cabourg.

Horarios de salida:

– marcha nórdica y marcha libre: salida a las 10.40 h de las Halles Médiévales de Dives-sur-Mer.

– sendero de las Halles Medievales: salida a las 10.30 h de las Halles Medievales de Dives-sur-Mer.

– sendero de las 100 marchas: salida a las 9.45 h de la playa de Cabourg, frente a Sweet Home.

– trail de la Corniche: salida a las 9.30 h de la playa de Cabourg, frente a Sweet Home.

Todos los recorridos son cronometrados excepto el trail libre.

Inscripciones a más tardar el 10 de abril en la página web de Klikego: https://www.klikego.com/inscription/trail-de-lestuaire-de-la-dives-2024/running-course-a-pied-marche-nordique/1513463752760-12.

Recogida de dorsales el sábado 13 de abril de 15.00 a 18.30 h y el domingo 14 de abril de 7.30 a 10.30 h en las Halles Médiévales de Dives-sur-Mer, previa presentación de un documento de identidad.

Las lanzaderas saldrán de Dives-sur-Mer para llevarle al punto de partida en Cabourg. Últimas lanzaderas: 9.00 h para el Trail de la Corniche y 9.15 h para el Trail des 100 Marches.

En el mismo lugar habrá un bar, con la posibilidad de llevar comida para llevar. No olvide traer un vaso para los refrescos.

Sportler aufgepasst, der größte Trail an der Côte Fleurie ist wieder da! Es werden Ihnen fünf Strecken angeboten: die freie Wanderung, die Nordic-Walking-Wanderung und der Trail des Halles Médiévales (10 km für alle 3) ab Dives-sur-Mer, der Trail des 100 marches (16 km) und der Trail de la Corniche (26 km) ab Cabourg.

Abreise:

– wanderung Nordic Walking und freie Wanderung: Start 10:40 Uhr an den mittelalterlichen Hallen von Dives-sur-Mer.

– trail des Halles Médiévales: Start 10:30 Uhr von den mittelalterlichen Hallen von Dives-sur-Mer.

– trail des 100 marches: Start um 9:45 Uhr am Strand von Cabourg, gegenüber von Sweet Home.

– trail de la Corniche: Start um 9:30 Uhr am Strand von Cabourg, gegenüber von Sweet Home.

Bei allen Strecken wird die Zeit gemessen, außer bei der freien Wanderung.

Anmeldung bis spätestens 10. April auf der Klikego-Website: https://www.klikego.com/inscription/trail-de-lestuaire-de-la-dives-2024/running-course-a-pied-marche-nordique/1513463752760-12.

Abholung der Startnummern am Samstag, 13. April, von 15.00 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 14. April, von 7.30 bis 10.30 Uhr in den mittelalterlichen Markthallen von Dives-sur-Mer gegen Vorlage eines Personalausweises.

Von Dives-sur-Mer aus werden Pendelbusse eingesetzt, die Sie zum Startpunkt in Cabourg bringen. Letzte Pendelbusse: 9 Uhr für den Trail de la Corniche und 9.15 Uhr für den Trail des 100 marches.

Erfrischungsstände vor Ort mit der Möglichkeit von Lunchpaketen, Becher müssen für die Verpflegungsstellen mitgebracht werden.

