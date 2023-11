Défi Monte Cristo Départ de la plage Prado Nord (Petit Roucas) Marseille 8e Arrondissement, 31 mai 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Défi de Monte-Cristo est sans conteste une aventure humaine, souvent le challenge d’une vie pour certains, une expérience sportive extraordinaire où le dépassement de soi rime avec courage et détermination..

2024-05-31 fin : 2024-06-02 . .

Départ de la plage Prado Nord (Petit Roucas) Parc balnéaire du Prado

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Monte Cristo Challenge is undoubtedly a human adventure, often the challenge of a lifetime for some, and an extraordinary sporting experience where surpassing oneself rhymes with courage and determination.

El Desafío de Montecristo es sin duda una aventura humana, a menudo el reto de toda una vida para algunos, una experiencia deportiva extraordinaria donde superarse a uno mismo rima con coraje y determinación.

Die Monte-Christo-Herausforderung ist zweifellos ein menschliches Abenteuer, für manche oft die Herausforderung ihres Lebens, und eine außergewöhnliche sportliche Erfahrung, bei der Selbstüberwindung mit Mut und Entschlossenheit einhergeht.

