DENA MWANA LE SPLENDID Lille, jeudi 16 mai 2024.

DENA MWANA en quelques mots…Est une auteure-compositrice et interprète de musique gospel évangélique originaire de la République démocratique du Congo. Elle est aussi conductrice de louange et adoration, conférencière et motivatriceArtiste du label Happy People Africa depuis sa création en 2013, elle est auteure d’une cinquante des chansons dont trois (3) albums studios et plusieurs singles en plusieurs dont le français, l’anglais, le lingala et le swahili. Elle a aussi à son actif plusieurs collaborations musicales avec des artistes francophones, anglophones dont entre autres : Dan Luiten, Glorious, Limoblaze, Athoms Mbuma, Gwen Dressaire, Calledout Music, Deborah Lukalu et autres.Nommée à plusieurs reprises et récompensée aux African Gospel Music & Media Awards en 2013 et en 2019 à Londres, Dena a partagé la scène avec plusieurs artistes de renoms tels que : Ada Ehi, Lecrae, L’or Mbongo, Nathanael Bassey, Mohammed Sanogo et a déjà réalisé plus de deux cents (200) prestations dans plus de 20 pays dans le monde. Aujourd’hui, elle est considérée comme une référence dans la musique gospel africaine et francophone en général. Elle a commencé sa carrière d’artiste professionnelle en 2011 et depuis, elle n’a cessé de prendre de l’ampleur jusqu’à maintenant remplir les grandes salles mondiales.Apres 2 concerts à guichets fermés dans la mythique salle des Folies Bergère en juillet 2023, Dean Mana est de retour en tournée européenne en mai 2024.Cette fois, la Diva du gospel enflammera 9 villes européennes et se produira dans plusieurs salles légendaires telle que la salle Pleyel à Paris,.

Tarif : 49.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59