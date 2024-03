Démonstrations et ateliers d’initiation au breakdance MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine, jeudi 18 avril 2024.

Démonstrations et ateliers d’initiation au breakdance MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Le breakdance fait partie des nouvelles disciplines aux Jeux olympiques de Paris 2024. Avec l’association Figure 2 Style (https://www.associationfigure2style.com/), découvrez cette danse sportive issue de la culture urbaine et du hip-hop et initiez-vous à quelques mouvements !

Inclus dans le billet d’entrée ? Initiations à partir de 6 ans.

10 à 15 min de démonstration suivi d’ateliers d’initiation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux

Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Démonstrations et ateliers d’initiation au breakdance Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2024-03-13 par COORDINATION CÔTE-D’OR