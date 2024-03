Démonstration de savoir-faire et échanges avec des céramistes professionnels Rouen, mardi 2 avril 2024.

Démonstration de savoir-faire et échanges avec des céramistes professionnels Rouen Seine-Maritime

Dans l’espace « atelier des céramistes », venez observer nos deux céramistes professionnels travailler l’argile les différentes étapes du modelage, tournage et décor mais aussi les outils du potier seront à découvrir. Nous vous proposons également d’échanger avec eux pour en savoir plus sur les formations dans le secteur de la céramique et le parcours de chacun. Gestes ancestraux et univers singuliers sont à découvrir en accès libre au cœur d’un joyau architectural unique l’aître Saint-Maclou.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 14:00:00

fin : 2024-04-02 18:00:00

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie contact@galeriedesartsdufeu.fr

