Démonstration de danse « La Soissonnoise » et Concert Cellier de l’Abbaye Saint Jean des Vignes, Soissons (02) Soissons, dimanche 14 avril 2024.

Démonstration de danse « La Soissonnoise » et Concert avec Air de Famille et Chants et Danses de France Dimanche 14 avril, 15h00 Cellier de l’Abbaye Saint Jean des Vignes, Soissons (02) gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:00:00+02:00

Pour clôturer notre programmation de la saison 2023-2024, nous vous invitons à venir passer à nous rejoindre dans un des plus beaux monuments historiques de Soissons: le cellier de l’Abbaye Saint Jean des Vignes. Au programme: – Une démonstration de danse de « La Soissonnoise », une contredanse française du XVIIIème siècle dédié à la jeunesse de Soissons. – Un concert de chansons traditionnelles françaises par le groupe Air de Famille. Vous pouvez écouter des extraits de l’album « Ça tourne !* » de Air de Famille ici. – Exposition de brevets de danse par Didier Lhotte. Nouveauté: un brevet de prévôt de danse décerné à Soissons en 1839 ! Lieu : Cellier de l’Abbaye Saint Jean des Vignes – Place de l’abbé Henry Breuil, 02200 Soissons Horaires : 15h *Tarifs : entrée gratuite

source : événement Démonstration de danse « La Soissonnoise » et Concert publié sur AgendaTrad

Cellier de l’Abbaye Saint Jean des Vignes, Soissons (02) Place de l’Abbé Henry Breuil

Cellier de l'Abbaye Saint Jean des Vignes, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

