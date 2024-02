Démasquer le patrimoine architectural testerin La Teste-de-Buch, mercredi 24 avril 2024.

Suivez votre guide dans les rues de La Teste et voyagez dans le temps jusqu’au XVIIème siècle, à la découverte d’une architecture pleine d’histoire l’Église St Vincent, l’Hôtel Lalanne, l’Hôtel de Baleste, la Maison Verthamon… quelles anecdotes accompagnent la création de ces lieux plein de souvenirs ? Et laissez-vous surprendre, au fil de votre visite, par quelques lieux secrets !

La visite part à partir de 3 personnes et le maximum de participants est de 12.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

