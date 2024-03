Demandez le programme ! Maison-Atelier Foujita Villiers-le-Bâcle, samedi 18 mai 2024.

Demandez le programme ! La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Maison-Atelier Foujita

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Cette année, les élèves de l’école Le Bosquet aux Ulis vous invitent à entrer dans la danse…

Inspirés par le « Bal Olympique, ou vrai bal sportif » organisé en 1924 par l’Union des artistes russes à Paris, auquel avait participé Foujita, ils vous proposent leur vision du programme du Bal Olympique de Foujita, qui se tiendra le 13 juillet à la Maison-atelier, revisité avec poésie et humour. À suivre…

Français d'origine japonaise, Fujita Tsuguharu, dit Léonard Foujita (1886-1968), est un artiste complet, à la fois peintre, dessinateur, graveur, illustrateur, céramiste, photographe… Il connaît un immense succès au Salon d'automne de 1922 avec la peinture « Nu couché à la toile de Jouy », qui représente l'égérie Kiki de Montparnasse. Après une période d'itinérance en Amérique latine, aux États- Unis et au Japon, il revient en France dans les années 1950. Foujita acquiert cette petite maison nichée au creux de la vallée de Chevreuse en 1960 et la transforme pour en faire sa résidence-atelier. Fasciné par l'artisanat et le design, il y conçoit tout jusqu'au moindre détail. Il y vit au côté de sa femme les huit dernières années de sa vie. La maison atelier offre un aperçu de l'univers intime du créateur. Elle conserve notamment une grande peinture murale, travail préparatoire au décor de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix à Reims.

Propriété du Conseil départemental de l’Essonne.

© Collection de la maison-atelier Foujita